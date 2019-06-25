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Сергій Дутс
Сергій Дутс
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Важный элемент транспортной системы Киева не работает. Дальше возмущаетесь в Facebook?

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Один из самых важных элементов транспортной системы Киева тупо перестал работать. Наглухо.

Важный элемент транспортной системы Киева не работает. Дальше возмущаетесь в Facebook?

Facebook Сергея Дутса

Что могут (и должны) делать киевляне:

1) выйти на протест под КГГА, перекрыть Крещатик, требовать от КГГА остановки процесса ремонта, увольнения без выходного пособия ответственных, кто допустил перекрытия линии на 3 месяца

2) требовать временно восстановить движение трамваев

3) требовать неотложной корректировки проекта с основным условием - сохранение работы трамвайной линии с однопутным движением на проблемном участке.

Что делают киевляне: возмущаются в фейсбучике под фоточками.

Мы сами виноваты в той ж*пе, в которой находимся сейчас (с)

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Автор
Сергій ДутсСергій Дутс
Місце
УкраїнаКиїв
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Дутся
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