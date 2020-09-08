Більше сотні працівників КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" не отримали страховку після зараження на COVID-19.

Про це в Facebook написала нардепка "Європейської солідарності" Ірина Геращанко. Також вона зазначила, що з березня цього року не виплачували доплати за роботу з хворими коронавірусом.

"З березня ця медустанова приймає всіх ургентних хворих, які потребують термінових операцій, з інфарктом, апендицитом, і паралельно підозрою на коронавірус. За цей час понад 50 інфікованих були прооперовані. І 107 працівників – медики, медсестри, санітарки – були інфіковані. Жоден не отримав страховку! А доплати виплатили тільки за березень! " – повідомила депутатка.

Також Геращенко додала, що в лікарні немає швидких тестів, щоб визначити пацієнтів з підозрою на коронавірус.

В ЛШМД Києва 107 медпрацівників з COVID-19 не отримали страховку та доплати, – Геращенко Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 8 вересня кількість нових хворих на COVID-19 – 235 осіб. Всього в столиці налічується 15 511 підтверджених випадків захворювання.

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