В "Борисполі" можна буде безкоштовно здати ПЛР-тест на COVID-19

В аеропорту "Бориспіль" (Київська область) можна буде здати ПЛР-тест на коронавірус безкоштовно.

Про це повідомив мандрівник, тревел-блогер і директор туркомпанії Tabu Tour Максим Циркель на своїй сторінці в Facebook. За його словами, такими умовами зможуть скористатися власники преміальних карт від MasterCard.

Що потрібно робити:

Перед зверненням на стійку в аеропорту треба пройти попередню реєстрацію на тестування на спеціальному сайті.

У терміналі D "Борисполя" потрібно звернутися до стійки реєстрації №48 Fast Line, повідомити про бажання здати тест і показати чинну преміальну картку MasterCard.

Агент на стійці підтвердить право на безкоштовне проходження тесту шляхом авторизації карти через спецтермінал, а тоді відправить людини на здачу.

Блогер зазначив, що також тест можна здати безкоштовно не в день свого вильоту, а заздалегідь. У такому випадку потрібно приїхати в термінал В, але за 10 хвилин до прибуття зателефонувати за номером +38 (050) 415 09 09 для зустрічі зі співробітником.

За словами Циркеля, є важлива умова: щоб отримати безкоштовний сервіс, на карті повинно бути проведено успішних транзакцій щонайменше на 6 тисяч грн за останні 35 днів. Він додав, що не враховуються операції за попередні п'ять днів, а в розрахунок йдуть тільки оплати в магазинах та інтернеті.

Мандрівник написав, що водночас власники преміальних карт від Monobank можуть користуватися послугою безкоштовного ПЛР-тестування в аеропорту без додаткових умов і обов'язкових витрат.

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