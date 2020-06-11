Уряд готовий втрутитися в скандал з "Укрбуд" – Шмигаль

Уряд знає про проблеми з компанією "Укрбуд" і готовий втрутитися в скандал з недобудовами.
Про це на пресконференції в четвер, 11 червня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Проблема" Укрбуду "Кабміну знайома. Зараз це проблемою займається мер столиці, але уряд готовий підставити плече. Ми там де це необхідно включаємось і допомагаємо. Це питання на контролі в уряду", – сказав він.
Скандал з "Укрбудом"
Нагадаємо, що в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитась, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.
20 квітня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не взяв під варту Микита, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.
29 квітня з'ясувалося, що Вищий антикорупційний суд стягнув з Микитася в дохід держави 30 мільйонів гривень. Також йому призначено нового заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.
15 травня суд зняв з Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт. Таким чином ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження обов'язків для екс-глави "Укрбуду".
Міністр оборони України Андрій Таран попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаль припинити суди навколо компанії "Укрбуд", щоб завершити будівництво її житлових комплексів.
28 травня домашній арешт колишнього нардепа і скандального київського забудовника Максима Микитася замінили на арешт з правом застави в 100 мільйонів гривень.
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