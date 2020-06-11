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11 червня • оновлено в 15:54
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Уряд готовий втрутитися в скандал з "Укрбуд" – Шмигаль

2.1т
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Уряд знає про проблеми з компанією "Укрбуд" і готовий втрутитися в скандал з недобудовами.

Про це на пресконференції в четвер, 11 червня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Проблема" Укрбуду "Кабміну знайома. Зараз це проблемою займається мер столиці, але уряд готовий підставити плече. Ми там де це необхідно включаємось і допомагаємо. Це питання на контролі в уряду", – сказав він.

Скандал з "Укрбудом"

Скандал з "Укрбудом"

Нагадаємо, що в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна Київ
Тег
Укрбуд
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