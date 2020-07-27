У центрі Києва зникло світло: жителі столиці пов'язали це з мітингом на Банковій

Увечері 27 липня в центрі Києва почалися перебої з електрикою.

У Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах Києва в понеділок, 27 липня, ввечері виникли перебої з електропостачанням через пошкодження обладнання на теплоелектроцентралі.

Про це повідомили в КМДА. Міські служби усувають пошкодження обладнання на ТЕЦ-5.

Жителі столиці в соцмережах написали, що світло ненадовго згасло на станції метро "Хрещатик", на багатьох маршрутах зупинилися тролейбуси. Деякі пов'язали це з мітингом, який проходив під Офісом президента.

За інформацією столичної адміністрації, сталося пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі, розташованій на вулиці Промисловій.

"Співробітники "Київтеплоенерго" працюють на місці для оперативного усунення і відновлення роботи обладнання. Також спільно зі службами ДТЕК Київські електричні мережі здійснюється перепідключення споживачів. Орієнтовний термін виконання робіт – 3:00", – повідомили в КМДА.

Частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів тимчасово залишаються без електропостачання, деякі споживачі – без водопостачання.

У той же час "Київпастранс" поінформував про відновлення тролейбусного руху на 15-ти маршрутах.

На станції метро "Хрещатий" ненадовго зникло світло (Facebook Ірини Величко)

У переході між станціями метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" люди висвітлювали собі дорогу мобільними телефонами.

Біля Офісу президента в Києві 27 липня відбулася акція протесту "Наша армія – світу гарант, а Росія – окупант", активісти висловили своє невдоволення припиненням вогню на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 27 липня, посеред робочого дня перестав працювати офіційний сайт президента України. У пресслужбі ОП заявили, що причиною стала аварійна ситуація з електрикою.