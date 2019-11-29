У центрі Києва до Нового року-2020 перекрили дороги: карта

У центрі Києва для святкування Різдва та Нового року-2020 змінили схему руху транспорту.
Обмеження діятимуть аж до 26 січня. Про це повідомила пресслужба Центру організації дорожнього руху на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та карту, доскрольте до кінця сторінки).
Так, рух заборонили Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі, а також обмежили проїзд транспорту правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.
У центрі Києва до Нового року-2020 перекрили дороги
Центр організації дорожнього руху
Для водіїв уже змінили усі відповідні дорожні знаки. Тимчасову схему було запроваджено згідно з розпорядженням КМДА №1769 від 03.11.2019 "Про проведення культурно-мистецького проєкту "Новий рік 2020".
OBOZREVATEL для легшого розуміння обмежень публікує карту місцевості.
Карта місцевості
Скріншот/Google maps
Карта місцевості
Скріншот/Google maps
У центрі Києва до Нового року-2020 перекрили дороги
Центр організації дорожнього руху
У центрі Києва до Нового року-2020 перекрили дороги
Центр організації дорожнього руху
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві відзначати традиційні зимові свята Різдво та Новий рік-2020 почнуть уже із 14 грудня. Головну ялинку країни урочисто засвітять 19 грудня.
Вже 13 листопада у столиці почали встановлювати святкову ілюмінацію до зимових новорічних свят. А 26 листопада – і саму новорічну ялинку.
Іграшки та ілюмінація для головної ялинки у Києві у Новому році-2020 коштуватимуть 2,7 млн гривень.
З'ясувалося, що в місті під час новорічно-різдвяних свят у 2020 році не дозволятимуть використовувати феєрверки та продавати міцний алкоголь у публічних місцях
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