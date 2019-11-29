У центрі Києва до Нового року-2020 перекрили дороги: карта

У центрі Києва для святкування Різдва та Нового року-2020 змінили схему руху транспорту.

Обмеження діятимуть аж до 26 січня. Про це повідомила пресслужба Центру організації дорожнього руху на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, рух заборонили Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі, а також обмежили проїзд транспорту правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

У центрі Києва до Нового року-2020 перекрили дороги Центр організації дорожнього руху

Для водіїв уже змінили усі відповідні дорожні знаки. Тимчасову схему було запроваджено згідно з розпорядженням КМДА №1769 від 03.11.2019 "Про проведення культурно-мистецького проєкту "Новий рік 2020".

OBOZREVATEL для легшого розуміння обмежень публікує карту місцевості.

Карта місцевості Скріншот/Google maps

Карта місцевості Скріншот/Google maps

У центрі Києва до Нового року-2020 перекрили дороги Центр організації дорожнього руху

У центрі Києва до Нового року-2020 перекрили дороги Центр організації дорожнього руху

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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