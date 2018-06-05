У ТРЦ в центрі Києва обвалився дах: опубліковані фото

У центрі Києва в ТРЦ "Глобус" частково обвалився дах одного з магазинів.
Впали шматки металевої решітки та бетону, передає з місця подій кореспондент "Громадського радіо".
Обвал стався в магазині одягу PEAK. В ході НП ніхто не постраждав.
"Громадське радіо"
"Громадське радіо"
"Громадське радіо"
Причини обвалення встановлюються.
Як писав OBOZREVATEL, під Києвом у відділенні дитячої лікарні обвалилася цегляна кладка.
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".