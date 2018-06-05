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У ТРЦ в центрі Києва обвалився дах: опубліковані фото

2.1тЧитати новину російською

У центрі Києва в ТРЦ "Глобус" частково обвалився дах одного з магазинів.

Впали шматки металевої решітки та бетону, передає з місця подій кореспондент "Громадського радіо".

Обвал стався в магазині одягу PEAK. В ході НП ніхто не постраждав.

"Громадське радіо"

"Громадське радіо"

Новини
У центрі Дніпра обвалилася стіна будинку

"Громадське радіо"

Причини обвалення встановлюються.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом у відділенні дитячої лікарні обвалилася цегляна кладка.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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