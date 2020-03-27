У начальника поліції Києва виявили коронавірус: хворі ще двоє правоохоронців та курсант

У начальника поліції Києва, заступника голови Національної поліції України Андрія Крищенка 27 березня виявили коронавірус COVID-19.

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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, саме медиків та правоохоронців, як засвідчує трагічний досвід Італії, найчастіше вражає цей вірус.

"Так, позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських та одного курсанта. Зокрема, сьогодні Covid-19 виявлений у заступника голови Національної поліції України – начальника поліції Києва Андрія Крищенка", – написав Геращенко.

У начальника поліції Києва виявили коронавірус. Ілюстрація

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що стан здоров'я Крищенка є задовільним. Чоловік продовжив виконувати свої обов'язки дистанційно.

"Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані", – наголосив Геращенко.

Він додав, що керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не були.

"Будьте обережні! Суворо дотримуйтеся норм карантину! Андрію, ти захищав Україну у Горлівці і вижив після тортур у полоні у терористів! Всім хворим найшвидшого одужання! Всім хто не захворів – здоров'я!" – підсумував Геращенко.

Пресслужба МВС України на своїй сторінці у Facebook уточнила, що чотири випадки зараження, про які говорив Геращенко, зафіксували в Івано-Франківському і Бердянському відділах поліції та поліції Києва. Усі приміщення, де несли службу хворі, були продезінфіковані.

"Перший випадок захворювання виявлений у дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного зі структурних підрозділів поліції Києва. Сьогодні лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції та у начальника поліції Києва Андрія Крищенка", – відзначила пресслужба.

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