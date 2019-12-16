Головна Новини
16 грудня • оновлено в 21:37
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Назад до жетонів? У київському метро трапився масштабний колапс

813
Читати матеріал російською

У понеділок, 16 грудня, в метро Києва тимчасово не працювали системи Smart Card, Pay Pass і картки киянина, через що мешканцям столиці довелося стояти в чергах за жетонами, які обіцяли скасувати ще в жовтні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Сергій Головньов, показавши натовпи людей перед турнікетами (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За його словами, працівники метро втгадали нестандартне рішення проблеми – дозволили власникам карток пройти після перевірки диспетчера, проте черги від цього не зменшилися.

Новини
Метро у Києві: розкрита несподівана альтернатива
Назад до жетонів? У київському метро трапився масштабний колапс

Facebook Сергія Головньова

Незабаром на сторінці метрополітену в Facebook з'явилося пояснення. У пресслужбі запевнили, що проблему майже вирішили.

"Роботу е-квитка і картки киянина майже відновлено. Фахівці метрополітену і КП "ГІОЦ" (оператора електронного квитка) на місці і перезапускають систему. Далі будуть вжиті всі необхідні заходи для запобігання подібним випадкам. Також проводиться детальний аналіз ситуації і її причин. Ще раз вибачте за ваш зіпсований настрій", – сказано в повідомленні.

У київському метро трапився масштабний колапс

У київському метро трапився масштабний колапс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Києві на півроку закрили вхід на станцію метро "Золоті ворота" через ремонт ескалаторів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Київське метро" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Київське метро
Місце
Україна Київ
Тег
метро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги