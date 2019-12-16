Назад до жетонів? У київському метро трапився масштабний колапс

У понеділок, 16 грудня, в метро Києва тимчасово не працювали системи Smart Card, Pay Pass і картки киянина, через що мешканцям столиці довелося стояти в чергах за жетонами, які обіцяли скасувати ще в жовтні.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Сергій Головньов, показавши натовпи людей перед турнікетами (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
За його словами, працівники метро втгадали нестандартне рішення проблеми – дозволили власникам карток пройти після перевірки диспетчера, проте черги від цього не зменшилися.
Facebook Сергія Головньова
Незабаром на сторінці метрополітену в Facebook з'явилося пояснення. У пресслужбі запевнили, що проблему майже вирішили.
"Роботу е-квитка і картки киянина майже відновлено. Фахівці метрополітену і КП "ГІОЦ" (оператора електронного квитка) на місці і перезапускають систему. Далі будуть вжиті всі необхідні заходи для запобігання подібним випадкам. Також проводиться детальний аналіз ситуації і її причин. Ще раз вибачте за ваш зіпсований настрій", – сказано в повідомленні.
У київському метро трапився масштабний колапс
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Києві на півроку закрили вхід на станцію метро "Золоті ворота" через ремонт ескалаторів.
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