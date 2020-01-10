У мережі з'явилися зворушливі фото вінчання ветерана АТО з коханою на вокзалі Києва

У мережі з'явилися зворушливі фото, як ветеран АТО зі своєю коханою повінчалися просто в будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва.

Церемонія відбулася в залі очікування і відпочинку для учасників бойових дій на сході України. Знімки розмістив пастор із Донецька Сергій Косяк на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Перебуваючи проїздом у Києві, повінчав молоду пару в залі очікування для військовослужбовців на залізничному вокзалі. Олексій і Дарина для цього навмисно приїхали зі Львова, вони дуже хотіли, щоб таїнство вінчання здійснив саме я", – написав пастор.

Вінчання ветерана АТО з коханою на вокзалі Києва Facebook Сергія Косяка

За його словами, волонтери та співробітники вокзалу добре відреагували на подію, виділили окрему кімнату для проведення обряду і вручили парі подарунки.

"Цей вчинок – сміливе рішення як для Олексія, так і для Дарії. Олексій після госпіталю так і не зміг стати на ноги й пересувається на інвалідному візку. Але для нас це хороший приклад, що життя триває, і воно може бути барвистим і різноманітним – навіть після трагедій", – підсумував Косяк.

Ветеран АТО зі своєю коханою повінчалися прямо в будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва Facebook Сергія Косяка

Ветеран АТО зі своєю коханою повінчалися прямо в будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва Facebook Сергія Косяка

Ветеран АТО зі своєю коханою повінчалися прямо в будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва Facebook Сергія Косяка

Ветеран АТО зі своєю коханою повінчалися прямо в будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва Facebook Юлії Пінчук

Ветеран АТО зі своєю коханою повінчалися прямо в будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва Facebook Юлії Пінчук

Ветеран АТО зі своєю коханою повінчалися прямо в будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва Facebook Юлії Пінчук

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