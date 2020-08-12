У мережі показали архівні фото та розповіли історію бульвару Дружби Народів у Києві

У мережі показали архівні фото бульвару Дружби Народів у Києві та розповіли його історію.

Відповідний пост з'явився на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Відзначається, що бульвар був прокладений в 1945-1948 роках і колись мав назву Автострада (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Так, сучасну назву дорога носить з 1959 року. Ще на Автостраді колись посередині проїжджої частини була бульварна смуга. Уже після перейменування такі насадження залишилися лише уздовж парного боку бульвару на певній ділянці.

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів пролягає від залізничного шляхопроводу до моста Патона.

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Бульвар Дружби Народів в Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали раритетне фото Київського міського будинку вчителя, який має багату історію.