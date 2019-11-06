До Києва обмежать в’їзд вантажівок: коли діятиме заборона

З середи, 6 листопада, до Києва щоденно з 07:00 до 20:00 будуть обмежувати в'їзд вантажних автомобілів. Проте рішення буде впроваджуватися поступово, тому на початку діятиме лише у години пік.

Обмеження планують ввести назавжди. Про це розповіли під час відповідного пресбрифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами начальника управління патрульної поліції у місті Києві Юрія Зозулі, таке обмеження вже застосовувалося у напрямку міста Бориспіль. Найближчим часом воно діятиме в житомирському, а згодом – і в інших напрямках.

До Києва обмежать в’їзд вантажівок

"В години пік, здебільшого вранці, ми будемо обмежувати в’їзд фур. Тобто вони будуть паркуватися на під’їздах до Києва", – розповів Зозуля.

Також заступник директора департаменту транспортної інфраструктури Дмитро Рахматуллін відзначив, що, найімовірніше, після житомирського напрямку обмеження діятиме в одеському.

"Рішенням передбачено обмеження доступу з 7 ранку до 20 вечора. Але ми розуміємо, що це дуже великий проміжок, тому на початках будемо виконувати його тільки у години пік: тобто з 7 і до 10 ранку і з 16-17 до 20 вечора", – підкреслив Рахматуллін.

За його словами, фури також зможуть підвозити великі вантажі до меж міста, а там передавати їх меншим автомобілям, які матимуть можливість системно в’їжджати до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві вже обмежували рух великовагового транспорту. Зокрема, мова йде два літні місяці – червень та липень. Річ у тім, що тоді місто накрила спека, за якої фури лише могли нашкодити покриттю доріг.

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