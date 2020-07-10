Мер Києва Віталій Кличко попередив, що через зростання кількості нових заражених на COVID-19 у місті можуть посилити карантин.

Про це він розповів у п'ятницю, 10 липня, на брифінгу, додавши, що в столиці за порушення карантину закрили чотири розважальних закладів.

Кличкорозповів, що співробітники Держпродспоживслужби, представники поліції і Муніципальної охорони, перевірили близько 430 об'єктів, куди увійшли: ресторани, торгові центри та магазини, столичні ринки.

"Тільки за останні кілька днів перевірили всього понад 430 об'єктів. Склали 107 протоколів. Тобто, кожен четвертий заклад в місті – порушує правила! ... Щодо перевірок нічних клубів. Після виявлення грубих порушень спеціальна комісія прийняла рішення про закриття вже чотирьох таких закладів. Тому що вони, нехтуючи безпекою відвідувачів і порушення правил, працювали після двадцять другого години", – повідомив він.

Мер підкреслив, що дозвіл працювати після 22:00 не стосується нічних клубів і розважальних закладів.

"Я не хочу нікого лякати. Але, динаміка розповсюдження хвороби в нас – невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10 липня там було підтверджено 5990 випадків COVID-19, за минулу добу захворювання виявили ще у 118 жителів столиці.