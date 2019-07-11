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У Києві знову зламався скляний диво-міст: опубліковані фото й відео

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У Києві на скляному пішохідно-велосипедний мосту знову утворилася тріщина. Цього разу ушкодження були знайдені не на стеклах, а біля основи однієї з огорож.

Також значно ослабли троси. Знімки зробили журналісти "Інформатора" вранці 11 липня. На кадрах видно, що тріщина розміром із палець з'явилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також троси, які стягують іншу огорожу, ослабли і провисли. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Києві знову зламався скляний диво-міст: опубліковані фото й відео

"Інформатор"

Крім того, можна помітити зазори і з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.

У Києві знову зламався скляний диво-міст: опубліковані фото й відео

"Інформатор"

У Києві знову зламався скляний диво-міст: опубліковані фото й відео

"Інформатор"

У Києві знову зламався скляний диво-міст: опубліковані фото й відео

"Інформатор"

У Києві знову зламався скляний диво-міст: опубліковані фото й відео

"Інформатор"

У Києві знову зламався скляний диво-міст: опубліковані фото й відео

"Інформатор"

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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