У Києві знову зламався скляний диво-міст: опубліковані фото й відео

У Києві на скляному пішохідно-велосипедний мосту знову утворилася тріщина. Цього разу ушкодження були знайдені не на стеклах, а біля основи однієї з огорож.
Також значно ослабли троси. Знімки зробили журналісти "Інформатора" вранці 11 липня. На кадрах видно, що тріщина розміром із палець з'явилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також троси, які стягують іншу огорожу, ослабли і провисли. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Інформатор"
Крім того, можна помітити зазори і з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.
"Інформатор"
"Інформатор"
"Інформатор"
"Інформатор"
"Інформатор"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Новий міст тріснув тричі за два дні після відкриття, яке відбулося 25 травня. Спочатку тріснуло два захисні шари, а потім ще одне скло було пошкоджене після демонтажу уламків.
Після цього на мосту поміняли три скла. Також влада Києва розглядає варіант заміни пошкодженого скла на броньоване.
Українці вважають, що в руйнуванні нового пішохідно-велосипедного мосту винні вандали.
Навколо будівництва шляхопроводу спалахнули декілька гучних скандалів. Спочатку ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщину Софії Київської.
Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект мосту нібито був узятий із їхніх креслень.
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