У Києві знову зламався скляний диво-міст: опубліковані фото й відео

У Києві на скляному пішохідно-велосипедний мосту знову утворилася тріщина. Цього разу ушкодження були знайдені не на стеклах, а біля основи однієї з огорож.

Також значно ослабли троси. Знімки зробили журналісти "Інформатора" вранці 11 липня. На кадрах видно, що тріщина розміром із палець з'явилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також троси, які стягують іншу огорожу, ослабли і провисли. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Інформатор"

Крім того, можна помітити зазори і з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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