У Києві зникла неповнолітня: опубліковані фото і список особливих прикмет

У Києві зникла неповнолітня Ольга Сечина, 2002 року народження. Дівчину розшукує Солом'янське районне управління поліції.

Про особливі прикмети зниклої написали на сторінці Розшуку дітей столичної Національної поліції у Facebook. Так, у Ольги фарбоване в рудий колір волосся середньої довжини, сіро-зелені очі, худорлява статура і зріст близько 165 сантиметрів.

Зникла Ольга Сечина Facebook Розшук дітей Національної поліції Києва

Всіх, хто має будь-яку інформацію про дівчину і її місцезнаходження, просять звернутися до поліції.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві розшукували неповнолітнього Дмитра Косинського. Про знайдення хлопця живим і неушкодженим поліція повідомила через кілька днів пошуків.