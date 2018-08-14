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У Києві зникла неповнолітня: опубліковані фото і список особливих прикмет

3.2тЧитати новину російською

У Києві зникла неповнолітня Ольга Сечина, 2002 року народження. Дівчину розшукує Солом'янське районне управління поліції.

Про особливі прикмети зниклої написали на сторінці Розшуку дітей столичної Національної поліції у Facebook. Так, у Ольги фарбоване в рудий колір волосся середньої довжини, сіро-зелені очі, худорлява статура і зріст близько 165 сантиметрів.

Зникла Ольга Сечина

Facebook Розшук дітей Національної поліції Києва

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Всіх, хто має будь-яку інформацію про дівчину і її місцезнаходження, просять звернутися до поліції.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві розшукували неповнолітнього Дмитра Косинського. Про знайдення хлопця живим і неушкодженим поліція повідомила через кілька днів пошуків.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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