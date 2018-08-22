У Києві зник підліток: опубліковане його фото

У Києві зник неповнолітній Сергій Стецький, 2001 року народження. Його оголосило у розшук управління поліції Подільського району.
Фотографії зниклого опублікували на Facebook-сторінці для пошуку дітей ГУ Національної поліції у Києві. Зазначимо, що серед особливих прикмет Сергія - волосся і брови рудого кольору.
Facebook Розшук дітей ГУ Національної поліції у Києві
Всіх, хто має інформацію про зниклого підлітка, просять звернутися у поліцію за номером 102.
Нагадаємо, що від 17 серпня у Києві тривають пошуки двох неповнолітніх дівчат, які зникли після акції громадської організації "Життя в любові".
Востаннє їх бачили в парку, де проходив захід. Як писав OBOZREVATEL, вони разом пішли у невідомому напрямку, залишивши мобільні телефони.
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