"Зібрала бутерброд": у Києві п'яна дівчина зіткнула авто Bolt, Uber і Uklon. Фото і відео

У понеділок, 17 лютого, на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися одразу чотири автомобілі – три з них належали різним службам таксі.

Про це повідомляє "Информатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Спровокувала аварію водійка авто Audi, у якої виявили ознаки алкогольного сп'яніння. ДТП трапилася близько опівночі. Автомобілі служб таксі Bolt, Uber і Uklon вишикувалися в ряд на світлофорі біля ЖК PecherSky. Поки водії чекали зеленого сигналу світлофора, в них влетів Audi.

У Києві зіткнулися авто Bolt, Uber і Uklon Информатор

У Києві зіткнулися авто Bolt, Uber і Uklon Информатор

На місце прибули патрульні. Дівчина поскаржилася на погане самопочуття і тест на драгер проходила вже в кареті "швидкої". За словами правоохоронців, прилад підтвердив їх припущення: дівчина була п'яна (0,74 проміле).

При цьому постраждала лише винуватиця аварії. Водії та пасажири таксі відбулися легким переляком.

У Патрульній поліції уточнили: водійка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не стримала безпечної дистанції та скоїла зіткнення з автомобілем Nissan, той за інерцією зіткнувся з Renault, а останній – з автомобілем Hyundai.

У Києві зіткнулися авто Bolt, Uber і Uklon Информатор

У Києві зіткнулися авто Bolt, Uber і Uklon Информатор

У Києві зіткнулися авто Bolt, Uber і Uklon Информатор

У Києві зіткнулися авто Bolt, Uber і Uklon Информатор

Патрульні склали протокол за частиною 1 статті 130 (керування в стані сп'яніння) та протокол за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП, а також винесли постанову в частині 1 статті 126 (відсутність у водія поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві п'яний водій Mitsubishi на великій швидкості влетів у автомобілі, розбивши близько шести з них.

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