У Києві запрацював громадський транспорт, але з перебоями. Фото

У суботу, 23 травня, в Києві запустили громадський транспорт. Але, наприклад, швидкісний трамвай поки працює з перебоями.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, який перевірив запуск транспорту в столиці.

"Сьогодні субота, тому людей більше не стало особливо, але є. Єдине, що на турнікетах не працюють термінали, не можна заплатити карткою. Можете талончик купити або в трамваї оплатити смарт-кардом", – повідомила співробітниця "Київпастрансу" на зупинці трамвая "Політехнічний інститут ".

У Києві запрацював швидкісний трамвай

На станції "Польова" також не працює термінал, і касир продає талони перед турнікетом.

Співробітниця "Київпастрансу" наголосила, що зараз іде налаштування по всій лінії маршруту швидкісного трамвая. Налаштувати термінали пообіцяли в найближчі години.

У Києві запрацював швидкісний трамвай

Нагадаємо, що в Києві з 23 травня дозволили роботу всього наземного громадського транспорту за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко пояснив, які правила будуть діяти під час пандемії COVID-19 в наземному громадському транспорті столиці.

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