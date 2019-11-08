У Києві запрацювала електронна парковка: що потрібно знати водіям

У Києві парковку можна буде оплати за допомогою електронних абонементних талонів, продаж яких розпочався напередодні.

Як повідомила пресслужба "Київтранспарксервіс", придбати їх можна через мобільний додаток Privat24 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за одним паркувальним талоном може бути закріплений лише один автомобіль. Найдешевший абонемент на паркування в Києві обійдеться водіям у 310 гривень, найдорожчий – в 630 гривень на місяць.

У Києві запрацювала електронна парковка

Контроль за сплатою користування паркомайданчиком здійснюватиме Інспекція з паркування, перевіряючи наявність платежу онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Верховна Рада України ввела штрафи за перевезення дітей не в автокріслах. Водіям-порушникам доведеться заплатити від 510 до 850 гривень.

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