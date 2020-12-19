У Києві запалили головну ялинку України. Фото та відео

У суботу, 19 грудня, в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.

Відзначимо, що в цьому році через карантин офіційне засвічення головної ялинки країни пройшло без традиційного параду та концерту. Водночас не обійшлося без інциденту – через феєрверки трапилася невелика пожежа (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Додамо, що в 2020 році була встановлена штучна ялинка висотою 31 метр, яку прикрасили 1,5 тисячами іграшок і більше 10 км гірлянд.

Після початку церемонії біля ялинки загорілася декорація з боку Софійського собору. Пожежники швидко зреагували і погасили вогонь, а відвідувачі відбулися легким переляком.

Нагадаємо, що установка головної ялинки країни супроводжувалася скандалом. Замість різдвяної зірки на верхівку встановили казковий капелюх. Пізніше представники протестантських церков України звернулися до мера Києва Віталія Кличка з вимогою замінити на головній ялинці країни капелюх на традиційну різдвяну зірку.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, чому тільки зірка повинна прикрашати ялинку.

І тільки 17 грудня в столиці на головну ялинку встановили восьмикутну зірку, замість казкового капелюха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці відреагували на демонтаж казкового капелюха з головної ялинки, яку встановили на Софійській площі в Києві.