У Києві замінували "Жуляни" і центральний вокзал: людей терміново евакуювали

У Києві замінували "Жуляни" і центральний вокзал.

У Києві повідомили про "замінування" аеропорту "Київ" ("Жуляни"), центрального залізничного вокзалу та Апеляційного суду.

Усе це відбулось у вівторок ввечері, 21 липня. Про перші два "замінування" написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Надійшло анонімне повідомлення про мінування столичного вокзалу та аеропорту "Жуляни". Проводяться евакуації", – йдеться у дописі.

А от про "замінування" Апеляційного суду Києва, що на вулиці Солом'янській написало видання "Сьогодні" із посиланням на столичну поліцію.

"З приміщення суду евакуювали відвідувачів та персонал. Проводиться перевірка. Вибухотехніки шукають небезпечні предмети", – сказали там.

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Як повідломляв OBOZREVATEL, у Києві, поруч зі станцією метро "Мінська", нібито знайшли "підозрілу" валізу, а згодом пролунав вибух. Виявилось, що там було знешкоджено два саморобних вибухових пристрої. Також повідомляється про "замінування" ТРЦ Ocean Plaza.