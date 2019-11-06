У Києві зафіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі: список вулиць

У Києві з 29 жовтня по 4 листопада зафіксували перевищення гранично допустимих концентарцій шкідливих речовин у повітрі.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського, в районі метро "Святошин" на проспекті Перемоги і на Бессарабській площі в 1,2-1,3 рази було перевищено кількість завислих речовин.

На Бессарабській та площі Перемоги, проспекті Перемоги і вулиці Довженка в середньому утричі більше норми вміст діоксиду сірки, в 1,6-2,6 разів – на всіх інших постах міста, за винятком пр. Науки.

На вул. Інженера Бородіна та проспекті Перемоги концентрація діоксиду азоту перевищена в 4,2-4,9 разів, на площах Деміївська, Бессарабська, перемоги і Оболонській – в 3,8, в інших наглядових пунктах, крім проспекту Науки – в 2,1 -2, 8.

Вміст формальдегіду в повітрі вище в 2-2,4 рази на всіх пунктах, крім проспекту Науки.

Туман у Києві vesti.ua

"Всього на 15 стаціонарних постах обсерваторій, де проводилися щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря, з 29 жовтня по 4 листопада було проаналізовано 1503 проби повітря. Порівняно з минулим тижнем, спостерігалися навіть деякі зниження середньодобових концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту та формальдегіду", – уточнили в обсерваторії.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні в Києві кілька дні поспіль був густий туман, через що багато жителів почали бити на сполох. Ситуація ускладнювалася палаючими торфовищами, через які в повітрі осідали шкідливі речовини.

Мешканцям порадили пити багато води, не провітрювати приміщення, не виходити на вулиці без крайньої потреби і включити кондиціонери.

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