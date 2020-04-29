Лабораторії Києва станом на 29 квітня не справлялись із обробкою аналізів на коронавірус COVID-19, тому у столиці необхідно відкривати нові.

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Таку думку висловив глава комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я Олег Гелевей під час брифінгу. За його словами, українська влада на 10 днів запізнюється із заходами боротьби з COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин. Так от, уже не поодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби", – підкреслив Гелевей.

У Києві забили на сполох через нестачу лабораторій для тестування на COVID-19. Ілюстрація

"Ми наполягаємо на тому, що потрібно, як і збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", – додав він.

За його словами, столиці "катастрофічно не вистачає ПЛР-тестів". Водночас, чиновник підкреслив, що місто готове до атаки COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 29 квітня було зафіксовано вже 1341 випадок зараження коронавірусом і 24 смерті від нього, тоді як вилікуватися вдалося 69 особам.

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