У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною. Відео

У четвер, 22 жовтня, у Києві на вулиці Солом'янській із 9 поверху житлового будинку випали жінка і малолітня дитина.

Обоє загинули миттєво. Стрім із місця трагедії оприлюднили на сторінці "Магнолія-ТВ" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами очевидців, жінці було приблизно 40 років, а дитині – 4-6 років. Ніяких криків перед трагедією не було – люди вже почули лише страшний удар об землю.

Внаслідок падіння жінки і малюка обірвався дашок над аптекою, що розташована на першому поверсі будинку.

Про причини трагедії, яка забрала два життя, поки невідомо. Поліція ніяких коментарів не надавала і займалася слідчими діями.

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