У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною. Відео
Жінці було близько 40 років, а малюкові – 4-6 років
Вони загинули миттєво
Очевидці заявили, що не чули ніяких криків
У четвер, 22 жовтня, у Києві на вулиці Солом'янській із 9 поверху житлового будинку випали жінка і малолітня дитина.
Обоє загинули миттєво. Стрім із місця трагедії оприлюднили на сторінці "Магнолія-ТВ" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За словами очевидців, жінці було приблизно 40 років, а дитині – 4-6 років. Ніяких криків перед трагедією не було – люди вже почули лише страшний удар об землю.
Внаслідок падіння жінки і малюка обірвався дашок над аптекою, що розташована на першому поверсі будинку.
Про причини трагедії, яка забрала два життя, поки невідомо. Поліція ніяких коментарів не надавала і займалася слідчими діями.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
20 жовтня в Оболонському районі Києва чоловік із COVID-19 скоїв суїцид, вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія трапилася в клінічній міській лікарні №8 по вулиці Кондратюка.
А вночі 19 жовтня з Олександрівської лікарні, опорної для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, викинулася жінка.
Місяцем раніше трагедія відбулася в Київській лікарні №4, яка є опорною для лікування COVID-19.
Там із різницею в один день з вікна центрального корпусу викинулися двоє чоловіків 68 і 43 років, які лікувалися від коронавірусу. Їх врятувати не вдалося.