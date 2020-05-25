У Києві з 1 червня знову послаблять карантин: що відкриють

У Києві з 1 червня планують розпочати наступний етап послаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу.

Тоді відкриють дитячі садочки, спортивні комплекси і зали, пляжі, кладовища. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 25 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Із 1 червня, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій міста, ми плануємо відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси та зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм. Також із 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ. Відновлять роботу заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів", – підкреслив Кличко.

У Києві з 1 червня знову послаблять карантин. Ілюстрація

Він відзначив, що лише нещодавно, 23 травня, столиця розпочала другий етап послаблення обмежень. Тоді із дотриманням норм відкрилися магазини площею до 1 тисячі квадратних метрів. Відновив роботу у звичайному режимі наземний громадський транспорт.

За словами Кличка, із дотриманням норм та регламентів він повинен перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння. Увесь рухомий склад проходить дезiнфекцiю, у транспорті було введено транспорті обов’язковий масковий режим. Цей засіб захисту також необхідний при відвідуванні ринків.

Мер столиці підкреслив, що відновило свою роботу для пасажирів і метро Києва. Там теж ввели нові правила безпеки.

"Дезинфікують кожен потяг перед кожним рейсом, усі пасажирські зони – вестибюлі та платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів. У вестибюлях та на платформах станцій нанесена розмітка для дотримання дистанції. Працівники метро забезпечені засобами індивідуального захисту. Скрізь на станціях розміщені інформаційні матеріали щодо обов’язкового масочного режиму для пасажирів, важливості дотримання дистанції, рекомендації використовувати рукавички під час поїздок", – розповів Кличко.

Він відзначив, що також у місті відкрили спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня у Києві та Харкові після близько двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро. Метро в Дніпрі не запустили через відсутність рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій.

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