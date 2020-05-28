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28 травня • оновлено в 15:10
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У Києві з 1 червня запрацюють дитячі садки: закладам та батькам дали рекомендації

1.3т
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Мер Києва Віталій Кличко розповів, яких рекомендацій слід буде дотримуватися столичним дитячим садкам в умовах пандемії коронавірусу після відновлення їх роботи.

Відповідні рекомендації він назвав під час брифінгу 28 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Кличко також показав відео, як в одному із садочків Печерського району – дошкільному закладі санаторного типу для дітей із захворюваннями дихальних шляхів – готуються до відновлення роботи (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"З 1 червня з дотриманням санітарних норм та суворих вимог почнуть працювати дитячі садочки в столиці. Сьогодні заклади готуються до роботи в нових умовах. Аби перебування у садочках було безпечним для дітей, місто затвердило рекомендації щодо роботи цих закладів", – відзначив Кличко.

У Києві з 1 червня запрацюють дитячі садки. Ілюстрація

У Києві з 1 червня запрацюють дитячі садки. Ілюстрація

Які рекомендації роботи для столичних дитячих садків:

  • Щодня вранці всім працівникам та дітям на вході слід вимірювати температуру тіла. Тих, у кого вона вища за 37,2 градусів, – не допускати у заклад.

  • Батьки, які приводять дитину в садок, повинні бути в масках.

  • Усі комунальні садки забезпечені антисептиками. Діти будуть користуватися ними лише під наглядом вихователів.

  • У закладах заборонене використання: багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом.

  • Працівникам та дітям у приміщенні слід перебувати тільки в змінному взутті.

Кличко зауважив, що в садочках будуть регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами та провітрювати. Вихователі повинні будуть більше часу проводити з дітьми на вулиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко розповів, що в столиці з 1 червня планують розпочати наступний етап ослаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу. Тоді хочуть відкрити дитячі садки, спортивні комплекси і зали, пляжі, кладовища.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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