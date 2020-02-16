"Закони для лохів?" У Києві "господар життя" вирішив проблему на дорозі посвідченням: відеофакт

У Києві на вулиці Льва Толстого власник авто, яке забрав евакуатор, показав співробітникам нової інспекції з парковки посвідчення, яке допомогло йому відразу ж повернути машину.

Відео того, що відбувалося, опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що "господар життя" разом із двома дівчатами припаркував авто під знаком. Коли ж його хотіли забрати, підійшов і вирішив ситуацію одним документом.

У Києві "господар життя" вирішив проблему на дорозі посвідченням Скріншот з відео

"Авто поставили на місце. Дами пхикнули, кинули бички на асфальт і поїхали по своїх дуже важливих справах", – додав автор.

У Києві "господар життя" вирішив проблему на дорозі посвідченням Скріншот з відео

Під відео з'явилося безліч обурених коментарів. "Заздріть мовчки", "Яка ксива, що це таке?", "Ви як з іншої планети, ксиви всюди і завжди були і будуть", "Європейські цінності", "Закони тільки для лохів", – відреагували кияни.

Частина ж водіїв запевнила, що машину і так зобов'язані повернути на місце, якщо власник поруч, виписавши при цьому штраф. Показував, на їхню думку, він просто документи на авто. Однак штраф водієві так і не виписали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві пішохід істотно пошкодив автомобіль, який був припаркований на тротуарі з порушенням ПДР.

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