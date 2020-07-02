У Києві відновлять роботу театрів: названо дату

У Києві комунальні театри відновлять роботу після тривалої паузи через пандемію коронавірусу вже з 12 липня.

Сезон розпочнеться показом прем’єр, розповіла директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Так, театр "Актор" 12 липня планує першим зіграти виставу "Приємна несподіванка", а останнім розпочинатиме сезон Київський національний академічний театр оперети – 1 жовтня Гала-концертом в оновленій глядацькій залі. За словами Попової, насамперед відбудуться вистави, які було скасовано через початок пандемії і на які у людей не було змоги потрапити у березні.

"Ми з усією відповідальністю підходимо до відновлення їхньої (Театрів. – Ред.) роботи. Дотримання соціальної дистанції у залах – не жарт, глядачі справді сидітимуть на відстані один від одного. Деякі театри скасують антракти, аби мінімізувати спілкування людей та їхнє скупчення, вимірюватимуть температуру акторам і відвідувачам. Наявність маскового режиму та встановлення санітайзерів навіть не обговорюються – це вже є нормою", – пояснила чиновниця.

Театральний сезон розпочнеться п’ятьма прем’єрами, які підготували Київський академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра, Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, Київський камерний театр "Дивний замок", театр "Романс" і Київський академічний театр ляльок.

Графік роботи театрів у Києві КМДА

Графік роботи театрів у Києві КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 1 липня, згідно з постановою уряду, було ухвалено рішення про посилення протиепідемічних заходів.