У Києві відкрито виставку міжнародного мистецького проєкту 'Out of Scope'

15 жовтня у столичному арт-просторі IZONE відбулося офіційне відкриття виставки проекту Out of Scope, присвяченого дослідженню теми гендеру як у мистецтві, так і у житті. Подія відбулася за ініціативи галереї сучасного мистецтва Forsa Gallery і проходить у межах проєкту "Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок і молоді", який фінансується Європейським Союзом.

Гості побачили цілу низку робіт сучасних митців, які представили власні мистецькі дослідження щодо образу жінки у сучасному світі. Серед учасників експозиції – Ілля Чичкан, Валерія Трубіна, Марина Скугарева, Маша Шубіна, Алевтина Кахідзе, Олександр Ройтбурд, Юлія Бєляєва.

Кураторами проекту Out of Scope виступили арт-експертка, галеристка Аліса Нанавова, незалежна кураторка та художниця Тетяна Малиновська і директорка ЦСМ "ЄрміловЦентр" Наталія Іванова. Серед присутніх на заході були Поліна Веллер, Назар Білик, Мирослав Вайда, Ольга Руднєва, Микита Зігура та ін.

Out of Scope демонструє варіативний світ, в якому обмеження сприймаються як художні прийоми і де відмовляються плекати важливість та необхідність цих обмежень. Різноманітні тлумачення ролі жінки на території Європи насправді є константою для багатьох поколінь. Та, на жаль, намагання звільнити фемінність від кайданів Kinder, Küche, Kirche в реальності перетворюється на нові рамки.

"Проект Out of Scope не є моєю персональною заявою, це радше діалог та можливість вийти за рамки, залишити позаду стереотипи, мислити більш відкрито та сміливо. Ми щасливі, що вдалося зібрати в межах проекту настільки знакові імена і рідкісні роботи, и вже отримали значний відгук на проведену нами роботу. У 2021 році Out of Scope матиме продовження вже на міжнародній арені", - розповла галеристка Аліса Нанавова.

Поряд із експозицією, у малому залі IZONE, у межах події відбулася лекція художниці, кураторки, головної редакторки ресурсу про критичне мислення Uchoose Олесі Драшкаби. Під час свого виступу вона розповіла про долі та розвиток у професії художниць різних країн та епох, про перешкоди на їх шляху та про те, як вони їх долали. Лекторка також навела приклад руйнування власного стереотипу щодо використання фемінітивів у мистецтві.

Нагадаємо, експозиція триватиме до 30 жовтня. Виставка відкрита для відвідувачів з 11-00 до 20-00, понеділок - вихідний. Відвідувачів просять приходити на виставку у захисних масках та дотримуватись дистанції.