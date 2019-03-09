У Києві відбулися зіткнення Нацкорпусу і поліції: фото та відео масштабного протесту

У Києві в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпусу, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

Активісти зібралися на Майдані незалежності і "кількатисячної колоною прийшли на вул. Банкову", повідомляють на сторінці "Національний корпус Київщина" у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Там же оприлюднені вимоги учасників акції:

Взяти під варту і заарештувати рахунки та майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми — Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогоза, керівництва ДК "Укроборонпром", а також директорів всіх державних підприємств, які були учасниками схеми.

Призначити всім винним в розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна.

Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, в частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом.

Генеральному прокурору щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.

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"Ми йдемо до президента, щоб донести йому просту річ — Свинарчуки, які грабують країну, повинні сидіти за ґратами", — заявили учасники протесту.

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facebook.com/vladislav.krasinskiy

facebook.com/nationalcorpkyivschina

facebook.com/nationalcorpkyivschina

facebook.com/vladislav.krasinskiy

Порядок під час протесту охороняли 700 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

У відділі комунікації поліції Києва поінформували, що біля АП учасники акції "намагалися клеїти наклейки на шоломи поліцейських, застосували піротехніку і спробували прорвати кордон правоохоронців".

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У свою чергу в Нацкорпусі зробили заяву про те, що під час акції проти натовпу був застосований сльозогінний газ.

За даними МВС України, в результаті зіткнення постраждали двоє поліцейських і нацгвардієць. Одного поліцейського з хімічним опіком очей госпіталізували, решті медична допомога була надана на місці.

Після інциденту слідчі Печерського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Після нетривалих переговорів протестувальники почали залишати територію біля АП. Вони перемістилися у Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко.

"Де відрубані руки Гладковського?", "Свинарчука – на нари!" – кричали мітингувальники біля палацу Дружби народів, коли зі сцени лунав гімн України.

Сутичка между Нацкорпусом та поліцією під Адміністрацією президента pic.twitter.com/XNv0Dh8UGK - Радіо Свобода (@radiosvoboda) 9 березня 2019 р.

9 березня президент Петро Порошенко знаходився в Каневі, де вручив Національні премії ім.Шевченка, а потім виїхав до Черкас, де бере участь в засіданні Ради регіонального розвитку.

Саме, коли Президент не має в Києві до нього йдуть "Нацжёни" за газом.

Збіг?

Не думаю. pic.twitter.com/laMDkJKAto - Вікторія_Правди (@ pravda_1) 9 березня 2019 р.

"Білий вождь" зі своїми "Нацжёнамі" і "Нацкорпусом" з'ясовують на підході до АП у поліції "Чому ви тут стоїте? Чому? Покажіть решение суду ..." .... pic.twitter.com/ErkGH7V7z8 - Вікторія_Правди (@ pravda_1) 9 березня 2019 р.

Будь Які Свинарчук сегодня ні чим НЕ відрізняються від российских найманців чи сепаратистів! # СвінарчуківЗаГраті pic.twitter.com/8SClwLSirl - Maxim Zhorin (@MaximZhorin) 9 березня 2019 р.

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