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/Життя столиці

У Києві відбулися зіткнення Нацкорпусу і поліції: фото та відео масштабного протесту

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У Києві в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпусу, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

Активісти зібралися на Майдані незалежності і "кількатисячної колоною прийшли на вул. Банкову", повідомляють на сторінці "Національний корпус Київщина" у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Там же оприлюднені вимоги учасників акції:

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  • Взяти під варту і заарештувати рахунки та майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми — Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогоза, керівництва ДК "Укроборонпром", а також директорів всіх державних підприємств, які були учасниками схеми.

  • Призначити всім винним в розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна.

  • Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, в частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом.

  • Генеральному прокурору щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/nationalcorpkyivschina

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/nationalcorpkyivschina

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/nationalcorpkyivschina

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У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/vladislav.krasinskiy

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/vladislav.krasinskiy

"Ми йдемо до президента, щоб донести йому просту річ — Свинарчуки, які грабують країну, повинні сидіти за ґратами", — заявили учасники протесту.

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/nationalcorpkyivschina

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/vladislav.krasinskiy

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/nationalcorpkyivschina

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/nationalcorpkyivschina

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

facebook.com/vladislav.krasinskiy

Порядок під час протесту охороняли 700 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

У відділі комунікації поліції Києва поінформували, що біля АП учасники акції "намагалися клеїти наклейки на шоломи поліцейських, застосували піротехніку і спробували прорвати кордон правоохоронців".

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У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

pravda.com.ua

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

pravda.com.ua

У свою чергу в Нацкорпусі зробили заяву про те, що під час акції проти натовпу був застосований сльозогінний газ.

За даними МВС України, в результаті зіткнення постраждали двоє поліцейських і нацгвардієць. Одного поліцейського з хімічним опіком очей госпіталізували, решті медична допомога була надана на місці.

Після інциденту слідчі Печерського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

pravda.com.ua

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

pravda.com.ua

У Києві відбулися масштабні сутички Нацкорпуса і поліції

pravda.com.ua

Після нетривалих переговорів протестувальники почали залишати територію біля АП. Вони перемістилися у Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко.

"Де відрубані руки Гладковського?", "Свинарчука – на нари!" – кричали мітингувальники біля палацу Дружби народів, коли зі сцени лунав гімн України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Акції протесту в КиєвіНовини Києва та Київської областіБоротьба з корупцією в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
фотографиивидеоНацкорпусНаціональний корпусНаціональна поліція Українипротест
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rauschensky felix
rauschensky felix
чушкари, а что такое "нацкорпус"? это видимо те, что ненавидят русских, но ехать на войну с ним обнаруживают у себя плоскостопие?
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Дружини Білецького до всього ще й не знають Конституції України. Фактично вимагають від Президента Конституцію порушувати. Тобто призначити винних (і дати максимальні терміни) без слідства і суду. На основі замовленого в кремлі говнорозслідування журналізда Бігуса (який має купу родичів в москві). І криво зліплений вкид цей було зроблено через Г+Г Коломойського. Тепер ці так звані "націоналісти" працюють на Бєню і Кремль, реалізуючи кремлівську стратегію по зриву виборів.
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Зараз ми вже стали жити як европейцi, бо здобули прямо на майданi справжню волю..", - А. Парубiй
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