У Києві відбулися зіткнення Нацкорпусу і поліції: фото та відео масштабного протесту

У Києві в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпусу, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.
Активісти зібралися на Майдані незалежності і "кількатисячної колоною прийшли на вул. Банкову", повідомляють на сторінці "Національний корпус Київщина" у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Там же оприлюднені вимоги учасників акції:
Взяти під варту і заарештувати рахунки та майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми — Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогоза, керівництва ДК "Укроборонпром", а також директорів всіх державних підприємств, які були учасниками схеми.
Призначити всім винним в розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна.
Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, в частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом.
Генеральному прокурору щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.
facebook.com/nationalcorpkyivschina
facebook.com/nationalcorpkyivschina
facebook.com/nationalcorpkyivschina
facebook.com/vladislav.krasinskiy
facebook.com/vladislav.krasinskiy
"Ми йдемо до президента, щоб донести йому просту річ — Свинарчуки, які грабують країну, повинні сидіти за ґратами", — заявили учасники протесту.
facebook.com/nationalcorpkyivschina
facebook.com/vladislav.krasinskiy
facebook.com/nationalcorpkyivschina
facebook.com/nationalcorpkyivschina
facebook.com/vladislav.krasinskiy
Порядок під час протесту охороняли 700 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.
У відділі комунікації поліції Києва поінформували, що біля АП учасники акції "намагалися клеїти наклейки на шоломи поліцейських, застосували піротехніку і спробували прорвати кордон правоохоронців".
pravda.com.ua
pravda.com.ua
У свою чергу в Нацкорпусі зробили заяву про те, що під час акції проти натовпу був застосований сльозогінний газ.
За даними МВС України, в результаті зіткнення постраждали двоє поліцейських і нацгвардієць. Одного поліцейського з хімічним опіком очей госпіталізували, решті медична допомога була надана на місці.
Після інциденту слідчі Печерського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
pravda.com.ua
pravda.com.ua
pravda.com.ua
Після нетривалих переговорів протестувальники почали залишати територію біля АП. Вони перемістилися у Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко.
"Де відрубані руки Гладковського?", "Свинарчука – на нари!" – кричали мітингувальники біля палацу Дружби народів, коли зі сцени лунав гімн України.
Сутичка между Нацкорпусом та поліцією під Адміністрацією президента pic.twitter.com/XNv0Dh8UGK- Радіо Свобода (@radiosvoboda) 9 березня 2019 р.
Банкова початок!- БРАТИ Яковлєва (@yakovlevu) 9 березня 2019 р.
Если олігарх # Порошенко НЕ хоче слухати народ, то ми змусімо Порошенка слухати нас!
🇺🇦Мій телеграм: https://t.co/wLtZHBRAby pic.twitter.com/tKdvOqzIxy
9 березня президент Петро Порошенко знаходився в Каневі, де вручив Національні премії ім.Шевченка, а потім виїхав до Черкас, де бере участь в засіданні Ради регіонального розвитку.- Вікторія_Правди (@ pravda_1) 9 березня 2019 р.
Саме, коли Президент не має в Києві до нього йдуть "Нацжёни" за газом.
Збіг?
Не думаю. pic.twitter.com/laMDkJKAto
"Білий вождь" зі своїми "Нацжёнамі" і "Нацкорпусом" з'ясовують на підході до АП у поліції "Чому ви тут стоїте? Чому? Покажіть решение суду ..." .... pic.twitter.com/ErkGH7V7z8- Вікторія_Правди (@ pravda_1) 9 березня 2019 р.
Будь Які Свинарчук сегодня ні чим НЕ відрізняються від российских найманців чи сепаратистів! # СвінарчуківЗаГраті pic.twitter.com/8SClwLSirl- Maxim Zhorin (@MaximZhorin) 9 березня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Він також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".