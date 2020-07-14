У Києві вдвічі зросла кількість нових заражених COVID-19: свіжа статистика

Станом на ранок, 14 липня, у Києві підтвердили 112 нових випадків захворювання на COVID-19, що вдвічі більше, ніж за минулу добу. Всього у столиці зареєстровано 6350 випадків захворювання на коронавірус.

Також зафіксовано один летальний випадок, а всього хвороба забрала життя 125 киян, передає пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

Крім того, одужали 15 осіб, усього коронавірус подолали 2124 мешканці столиці.

Серед тих, що захворіли:

50 жінок віком від 20 до 79 років

56 чоловіків віком від 22 до 84 років

4 дівчинки від 4 до 15 років і 2 хлопчики – 12 і 16 років.

Захворіли, зокрема, і 8 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 9 хворих. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 31, у Деснянському – 21 та Дніпровському –14 випадків.

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