У Києві та області станом на ранок 28 травня зафіксували 4310 підтверджених випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2793, а на території області – до 1517.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було зафіксовано 2739 випадків коронавірусу, а в області – ще 1474.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області – понад 4,3 тисячі випадків COVID-19. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 947 випадків;

Волинська область – 851 випадок;

Дніпропетровська область – 920 випадків;

Донецька область – 158 випадків;

Житомирська область – 673 випадки;

Закарпатська область – 1124 випадки;

Запорізька область – 425 випадків;

Івано-Франківська область – 1339 випадків;

Кіровоградська область – 495 випадків;

м. Київ – 2793 випадки;

Київська область – 1517 випадків;

Львівська область – 1513 випадків;

Луганська область – 45 випадків;

Миколаївська область – 282 випадки;

Одеська область – 861 випадок;

Полтавська область – 268 випадків;

Рівненська область – 1588 випадків;

Сумська область – 166 випадків;

Тернопільська область – 1131 випадок;

Харківська область – 981 випадок;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 386 випадків;

Чернівецька область – 3201 випадок;

Черкаська область – 401 випадок;

Чернігівська область – 140 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 55995.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 травня в Україні було офіційно зафіксовано 21 905 випадків коронавірусу.

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