У Києві супермаркети "забили" на карантин: персонал без масок і рукавичок

У Києві деякі супермаркети порушили умови карантину: багато працівників і касирів працюють без масок на обличчі та рукавичок.
Також без дотримання запобіжних заходів працюють пекарі і м'ясники. І такі порушення карантину в більшості магазинів, повідомляється у сюжеті програми "Факти".
У Києві супермаркети порушили умови карантину
Скриншот
Повідомляється, що якщо маска не закриває ніс, то вона не захищає від вірусів. Також в умовах карантину для працівників сфери обслуговування відсутність засобів захисту неприпустима.
"Я працюю в масці, але просто зараз її опустила. Мені важко дихати. Я опустила маску, бо задихаюся", – розповіла одна з працівниць столичного супермаркету.
У Києві супермаркети порушили умови карантину
Скриншот
Інший працівник магазину сказав, що змінює розташування маски на обличчі, щоб по-різному дихати. На зауваження журналіста чоловік відповів, що не робить це (опускає маску з обличчя. – Ред.) дуже часто.
У Києві супермаркети порушили умови карантину
Скриншот
У Києві супермаркети порушили умови карантину
Скриншот
У Києві супермаркети порушили умови карантину
Скриншот
У Києві супермаркети порушили умови карантину
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків регламентуватиметься чіткими санітарними нормами.
Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв COVID-19 до кінця 2020 року.
Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня очікується ослаблення карантинних заходів.
В Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 4 травня.
Однак з 11 травня в країні послаблять деякі обмежувальні заходи. Наприклад, українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, перукарні та салони краси.
Також з 11 травня кафе і ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі тощо.
При найоптимістичніших прогнозах метро в Україні відкриють в середині літа, а масковий режим протримається мінімум до кінця року.
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