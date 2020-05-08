У Києві супермаркети "забили" на карантин: персонал без масок і рукавичок

У Києві деякі супермаркети порушили умови карантину: багато працівників і касирів працюють без масок на обличчі та рукавичок.

Також без дотримання запобіжних заходів працюють пекарі і м'ясники. І такі порушення карантину в більшості магазинів, повідомляється у сюжеті програми "Факти".

У Києві супермаркети порушили умови карантину Скриншот

Повідомляється, що якщо маска не закриває ніс, то вона не захищає від вірусів. Також в умовах карантину для працівників сфери обслуговування відсутність засобів захисту неприпустима.

"Я працюю в масці, але просто зараз її опустила. Мені важко дихати. Я опустила маску, бо задихаюся", – розповіла одна з працівниць столичного супермаркету.

У Києві супермаркети порушили умови карантину Скриншот

Інший працівник магазину сказав, що змінює розташування маски на обличчі, щоб по-різному дихати. На зауваження журналіста чоловік відповів, що не робить це (опускає маску з обличчя. – Ред.) дуже часто.

У Києві супермаркети порушили умови карантину Скриншот

У Києві супермаркети порушили умови карантину Скриншот

У Києві супермаркети порушили умови карантину Скриншот

У Києві супермаркети порушили умови карантину Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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