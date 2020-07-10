У Києві студенти поскаржилися на утримування у військкоматі: призов відстрочити відмовилися

Київські студенти розповіли, що їх незаконно утримують у військкоматі і хочуть відправити до армії. Vgorode

Студенти-призовники, яких викликали для проходження комісії в військкомат, повідомили, що їх призивають на військову службу і примусово утримують на території збірного пункту.

Про цю ситуацію на своїх сторінках в Facebook розповіли Ігор Дрозд та Георгій Вешапідзе. Обидва студенти закінчили бакалаврат і готуються до вступу в магістратуру.

Їх викликали 9 липня до Дарницького військкомата для проходження комісії. І обом відмовили у відстрочці призову.

"Я пред'явив оригінали документів на вступ до магістратури в КНУКіМ, а також довідку про навчання в мовному центрі Чеської Республіки.

Комісія відхилила мої документи і одноголосно проголосувала за те, щоб призвати мене на військову службу.

Проблема в тому, що подача документів до ВНЗ здійснюється в серпні, а в липні ще всі абітурієнти.

Тому відповідно до закону підлягають призову. Шансів немає ні у кого вирішив військовий комісаріат", – розповів Ігор Дрозд.

Київські студенти розповіли, що їх незаконно утримують у військкоматі і хочуть закликати в армію (Facebook Ігоря Дрозда)

Київські студенти розповіли, що їх незаконно утримують у військкоматі і хочуть закликати в армію (Facebook Ігоря Дрозда)

За словами Георгія Вешапідзе, після рішення комісії абітурієнтів незаконно утримували на території збірного пункту.

"Нам наказали чекати на вулиці, щоб вирішился "якісь питання". Ми довго чекали, а в підсумку нас завели до їдальні, показали місце, де нам доведеться спати. Всі ми в шоці, тому що 1 липня на районній комісії нам сказали з'явитися без речей.

Нас не інформують про причини і не пред'являють будь-яких документів, які б вказували на підстави нашого утримання на території збірного пункту", – розповів хлопець.

За словами Ігоря Дрозда, більшість призовників дзвонили в поліцію, в прокуратуру, батькам і журналістам.

"Але ніхто нічим не міг допомогти, тому що ворота були зачинені. І на територію сторонніх теж ніхто не пускав. Коли ми підходили до тих, хто на КПП, до офіцерів, які були на території з питанням, чому нас тут утримують і тисячею інших питань, нам відповідали: ми виконуємо наказ і не маємо права пред'явити документи на підставі яких це здійснюється", – повідомив Дрозд.

Київські студенти розповіли, що їх незаконно утримують у військкоматі і хочуть закликати в армію (Facebook Георгія Вешапідзе)

Київські студенти розповіли, що їх незаконно утримують у військкоматі і хочуть закликати в армію (Facebook Георгія Вешапідзе)

За його словами, протягом дня до збірного пункту приїжджали 4 наряди патрульної поліції, проте їх не пустили на територію.

Пізніше Вешапідзе повідомив, що призовники отримали листи про короткострокове звільнення, але не про відстрочку призову.

За його словами, для відстрочки призову комісії потрібен документ, який би підтверджував статус абітурієнта. Але пред'явити його неможливо, оскільки вступну кампанію перенесли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські випускники призовного віку, які планують вступати до вищих навчальних закладів, зможуть отримати відстрочку від служби в армії до 1 жовтня 2020 року. Про це повідомило Міносвіти.

В Україні частина абітурієнтів, які в серпні повинні здавати ЗНО, вже до липня отримали повістки до військкомату.