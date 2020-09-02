У Києві горіли верхні поверхи висотного елітного ЖК Taryan Towers. Фото і відео

У недобудованому елітному житловому комплексі Taryan Towers, який розташований на Печерську в Києві, 2 вересня сталася пожежа.

Загоряння було ліквідовано о 20:57, повідомляється на сайті ДСНС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що в Печерському районі по вулиці Івана Павла ІІ, 12, у 35-поверховій новобудові сталася пожежа на 34 поверсі", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці пожежі в ЖК Taryan Towers. Telegram dtp.kiev.ua

До гасіння були залучені 18 осіб особового складу та 4 одиниці техніки. Постраждалих немає.

Горіла одна з веж ЖК Taryan Towers. Telegram "Е*нутий Київ"

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, пожежу загасили силами місцевих робітників.

Очевидець на місці події розповів, що загоряння виникло через проведення зварювальних робіт – загорівся утеплювач.

(Відео – Telegram "Е*нутий Київ")

Нагадаємо, що в кінці червня на Позняках горів висотний житловий будинок. Тоді обійшлося без жертв і постраждалих.

Раніше OBOZREVATEL писав про небезпеки для людей в українських хмарочосах. Далеко не всі вони відповідають нормам пожежної безпеки.

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