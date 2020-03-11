У Києві ввели карантин через коронавірус: закриють школи, дитячі садки та кінотеатри

У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня, а закінчиться, попередньо, в кінці місяця. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте нижче).

У Києві ввели карантин через коронавірус. Ілюстрація

Він відзначив, що станом на 11 березня у місті не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус. Також Кличко підкреслив, що, зважаючи на розповсюдження вірусу усім світом, у Києві існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації. Через це влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів.

Як буде проходити карантин в Києві з 12 березня

Школи та вищі навчальні заклади розпочнуть дистанційне навчання. На карантин підуть і позашкільні заклади та дитячі садочки.

Буде обмежено проведення масових заходів: це стосується концертів, конференцій. А кінотеатри скасують сеанси.

Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. У ТЦ розпочнеться посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі.

Громадський транспорт поки що працюватиме у звичному режимі. Увесь рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами.

Кличко також закликав керівників установ та підприємств міста, за можливості, переглянути робочий графік працівників, у яких є діти.

Як вводять карантин через коронавирус у світі

Найжорсткіший карантин у Європі ввела по всій території Італія. Там обмеження виглядають так:

Пересування по країні – тільки у разі необхідності (на роботу або в лікарню)

Театри, кіно, музеї не працюють, всі бари і ресторани повинні зачинятися о 18:00

Навчання у школах і вишах зупинене до 3 квітня

Будь-які церемонії, включаючи весілля і похорони, заборонені

Чемпіонат Італії з футболу також іде у вимушену відпустку

Cities in italy turns into ghost towns after total lockdown.#coronavirus pic.twitter.com/6PfNpJ7J3u — Ashvaq (Vaguthu) (@Ashvarg) March 10, 2020

Також ряд обмежувальних заходів вжили інші країни Європи.

Чехія:

На карантин закрили всі школи та університети країни

Чехам не можна виїжджати з країни без гострої необхідності

З 10 березня заборонені театральні, музичні, кіно-, спортивні, релігійні та художні вистави за участю понад 100 осіб

У разі порушення карантину введений штраф в розмірі 130 тис. євро

Для чехів, хто повернувся з Китаю або Італії, автоматично діє самоізоляція. Такі громадяни повинні звернутися до лікаря і самостійно дотримуватися карантину протягом 14 днів

Австрія:

Заборона на в'їзд в країну для всіх громадян Італії, крім тих, хто має довідку про відсутність вірусу

Австрійців, які зараз знаходяться в Італії, МЗС країни планує терміново евакуювати. Після цього їх відправлять на обов'язковий 14-денний домашній карантин

Польща:

У країні діє заборона на масові заходи

Введено санітарний контроль на кордоні з Німеччиною, Чехією та іншими сусідніми державами (в тому числі з Україною)

Ізраїль:

Ізраїльтяни, які повертаються з Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії, Італії, Іспанії зобов'язані залишатися на домашньому карантині протягом 14 днів після поїздки

Оголошено заборона на в'їзд до Ізраїлю для туристів з цих країн, крім випадків, коли вони можуть довести можливість знаходження на домашньому карантині в Ізраїлі

Заборонено проведення будь-яких міжнародних заходів, форумів, конференцій в Ізраїлі

Громадяни Ізраїлю, які брали участь за кордоном в міжнародних заходах, повинні будуть дотримуватися домашній карантин протягом 14 днів

Оголошується повна заборона на виїзд з Ізраїлю для всіх співробітників системи охорони здоров'я

Оголошено заборона на проведення масових заходів в Ізраїлі з аудиторією понад 5000 осіб

Тим, хто повернувся з-за кордону в останні два тижні забороняється брати участь у масових заходах чисельністю понад 100 осіб

Людям старше 60 років і хронічним хворим (серцево-судинні захворювання, діабет, гіпертонія, респіраторні захворювання) рекомендується утримуватися від відвідування громадських місць і спілкування з тими, хто недавно повернувся в країну

Ситуація з коронавірусом в Україні

Згідно з даними за станом на ранок 11 березня в Україні підтвердили лише 1 випадок інфікування COVID-19. Підозрювали смертельний коронавірус з Китаю у 43 осіб.

Поки один зразок ще знаходиться на стадії дослідження, в 42 зразках коронавірус ні виявлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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