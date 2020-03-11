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11 березня • оновлено в 12:37
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Вероніка Ковбасюк

У Києві ввели карантин через коронавірус: закриють школи, дитячі садки та кінотеатри

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У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня, а закінчиться, попередньо, в кінці місяця. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте нижче).

У Києві ввели карантин через коронавірус. Ілюстрація

У Києві ввели карантин через коронавірус. Ілюстрація

Він відзначив, що станом на 11 березня у місті не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус. Також Кличко підкреслив, що, зважаючи на розповсюдження вірусу усім світом, у Києві існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації. Через це влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів.

Як буде проходити карантин в Києві з 12 березня

  • Школи та вищі навчальні заклади розпочнуть дистанційне навчання. На карантин підуть і позашкільні заклади та дитячі садочки.

  • Буде обмежено проведення масових заходів: це стосується концертів, конференцій. А кінотеатри скасують сеанси.

  • Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. У ТЦ розпочнеться посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі.

  • Громадський транспорт поки що працюватиме у звичному режимі. Увесь рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами.

  • Кличко також закликав керівників установ та підприємств міста, за можливості, переглянути робочий графік працівників, у яких є діти.

Як вводять карантин через коронавирус у світі

Найжорсткіший карантин у Європі ввела по всій території Італія. Там обмеження виглядають так:

  • Пересування по країні – тільки у разі необхідності (на роботу або в лікарню)

  • Театри, кіно, музеї не працюють, всі бари і ресторани повинні зачинятися о 18:00

  • Навчання у школах і вишах зупинене до 3 квітня

  • Будь-які церемонії, включаючи весілля і похорони, заборонені

  • Чемпіонат Італії з футболу також іде у вимушену відпустку

Також ряд обмежувальних заходів вжили інші країни Європи.

Чехія:

  • На карантин закрили всі школи та університети країни

  • Чехам не можна виїжджати з країни без гострої необхідності

  • З 10 березня заборонені театральні, музичні, кіно-, спортивні, релігійні та художні вистави за участю понад 100 осіб

  • У разі порушення карантину введений штраф в розмірі 130 тис. євро

  • Для чехів, хто повернувся з Китаю або Італії, автоматично діє самоізоляція. Такі громадяни повинні звернутися до лікаря і самостійно дотримуватися карантину протягом 14 днів

Австрія:

  • Заборона на в'їзд в країну для всіх громадян Італії, крім тих, хто має довідку про відсутність вірусу

  • Австрійців, які зараз знаходяться в Італії, МЗС країни планує терміново евакуювати. Після цього їх відправлять на обов'язковий 14-денний домашній карантин

Польща:

  • У країні діє заборона на масові заходи

  • Введено санітарний контроль на кордоні з Німеччиною, Чехією та іншими сусідніми державами (в тому числі з Україною)

Ізраїль:

  • Ізраїльтяни, які повертаються з Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії, Італії, Іспанії зобов'язані залишатися на домашньому карантині протягом 14 днів після поїздки

  • Оголошено заборона на в'їзд до Ізраїлю для туристів з цих країн, крім випадків, коли вони можуть довести можливість знаходження на домашньому карантині в Ізраїлі

  • Заборонено проведення будь-яких міжнародних заходів, форумів, конференцій в Ізраїлі

  • Громадяни Ізраїлю, які брали участь за кордоном в міжнародних заходах, повинні будуть дотримуватися домашній карантин протягом 14 днів

  • Оголошується повна заборона на виїзд з Ізраїлю для всіх співробітників системи охорони здоров'я

  • Оголошено заборона на проведення масових заходів в Ізраїлі з аудиторією понад 5000 осіб

  • Тим, хто повернувся з-за кордону в останні два тижні забороняється брати участь у масових заходах чисельністю понад 100 осіб

  • Людям старше 60 років і хронічним хворим (серцево-судинні захворювання, діабет, гіпертонія, респіраторні захворювання) рекомендується утримуватися від відвідування громадських місць і спілкування з тими, хто недавно повернувся в країну

Ситуація з коронавірусом в Україні

Згідно з даними за станом на ранок 11 березня в Україні підтвердили лише 1 випадок інфікування COVID-19. Підозрювали смертельний коронавірус з Китаю у 43 осіб.

Поки один зразок ще знаходиться на стадії дослідження, в 42 зразках коронавірус ні виявлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Коментарі
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Смешно. Польша закрыла и эти тут же повторили, типа они страны-побратимы. Рагули с чемпионата Европы 2012 всё никак не отдуплятся.)))
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Нарешті!!! А чи відбудуться концерти Вечірнього квартала в Палаці Україна?! Питаю тому, що Кличко сказав лише про "обмеження масових заходів"!(((
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
цікаво з якого такого дива? невже все таки депутати рознгесли заразу зелену по Києву?
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