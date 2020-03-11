У Києві ввели карантин через коронавірус: закриють школи, дитячі садки та кінотеатри

У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня, а закінчиться, попередньо, в кінці місяця. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте нижче).
У Києві ввели карантин через коронавірус. Ілюстрація
Він відзначив, що станом на 11 березня у місті не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус. Також Кличко підкреслив, що, зважаючи на розповсюдження вірусу усім світом, у Києві існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації. Через це влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів.
Як буде проходити карантин в Києві з 12 березня
Школи та вищі навчальні заклади розпочнуть дистанційне навчання. На карантин підуть і позашкільні заклади та дитячі садочки.
Буде обмежено проведення масових заходів: це стосується концертів, конференцій. А кінотеатри скасують сеанси.
Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. У ТЦ розпочнеться посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі.
Громадський транспорт поки що працюватиме у звичному режимі. Увесь рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами.
Кличко також закликав керівників установ та підприємств міста, за можливості, переглянути робочий графік працівників, у яких є діти.
Як вводять карантин через коронавирус у світі
Найжорсткіший карантин у Європі ввела по всій території Італія. Там обмеження виглядають так:
Пересування по країні – тільки у разі необхідності (на роботу або в лікарню)
Театри, кіно, музеї не працюють, всі бари і ресторани повинні зачинятися о 18:00
Навчання у школах і вишах зупинене до 3 квітня
Будь-які церемонії, включаючи весілля і похорони, заборонені
Чемпіонат Італії з футболу також іде у вимушену відпустку
Cities in italy turns into ghost towns after total lockdown.#coronavirus pic.twitter.com/6PfNpJ7J3u— Ashvaq (Vaguthu) (@Ashvarg) March 10, 2020
Також ряд обмежувальних заходів вжили інші країни Європи.
Чехія:
На карантин закрили всі школи та університети країни
Чехам не можна виїжджати з країни без гострої необхідності
З 10 березня заборонені театральні, музичні, кіно-, спортивні, релігійні та художні вистави за участю понад 100 осіб
У разі порушення карантину введений штраф в розмірі 130 тис. євро
Для чехів, хто повернувся з Китаю або Італії, автоматично діє самоізоляція. Такі громадяни повинні звернутися до лікаря і самостійно дотримуватися карантину протягом 14 днів
Австрія:
Заборона на в'їзд в країну для всіх громадян Італії, крім тих, хто має довідку про відсутність вірусу
Австрійців, які зараз знаходяться в Італії, МЗС країни планує терміново евакуювати. Після цього їх відправлять на обов'язковий 14-денний домашній карантин
Польща:
У країні діє заборона на масові заходи
Введено санітарний контроль на кордоні з Німеччиною, Чехією та іншими сусідніми державами (в тому числі з Україною)
Ізраїль:
Ізраїльтяни, які повертаються з Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії, Італії, Іспанії зобов'язані залишатися на домашньому карантині протягом 14 днів після поїздки
Оголошено заборона на в'їзд до Ізраїлю для туристів з цих країн, крім випадків, коли вони можуть довести можливість знаходження на домашньому карантині в Ізраїлі
Заборонено проведення будь-яких міжнародних заходів, форумів, конференцій в Ізраїлі
Громадяни Ізраїлю, які брали участь за кордоном в міжнародних заходах, повинні будуть дотримуватися домашній карантин протягом 14 днів
Оголошується повна заборона на виїзд з Ізраїлю для всіх співробітників системи охорони здоров'я
Оголошено заборона на проведення масових заходів в Ізраїлі з аудиторією понад 5000 осіб
Тим, хто повернувся з-за кордону в останні два тижні забороняється брати участь у масових заходах чисельністю понад 100 осіб
Людям старше 60 років і хронічним хворим (серцево-судинні захворювання, діабет, гіпертонія, респіраторні захворювання) рекомендується утримуватися від відвідування громадських місць і спілкування з тими, хто недавно повернувся в країну
COVID-19 confirmed cases outside of China #COVID19 #Italy #SouthKorea #coronavirus pic.twitter.com/unblg6qnE9— Voice of China 華聲在綫 (@VoiceOfChina_) March 11, 2020
Ситуація з коронавірусом в Україні
Згідно з даними за станом на ранок 11 березня в Україні підтвердили лише 1 випадок інфікування COVID-19. Підозрювали смертельний коронавірус з Китаю у 43 осіб.
Поки один зразок ще знаходиться на стадії дослідження, в 42 зразках коронавірус ні виявлено.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях Києва облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
Він доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.
Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
З'явилася інформація, що Кабінет міністрів на засіданні 11 березня розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.
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