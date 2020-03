У Києві ввели карантин через коронавірус: закриють школи, дитячі садки та кінотеатри

У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня, а закінчиться, попередньо, в кінці місяця. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте нижче).

Він відзначив, що станом на 11 березня у місті не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус. Також Кличко підкреслив, що, зважаючи на розповсюдження вірусу усім світом, у Києві існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації. Через це влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів.

Найжорсткіший карантин у Європі ввела по всій території Італія. Там обмеження виглядають так:

Cities in italy turns into ghost towns after total lockdown.#coronavirus pic.twitter.com/6PfNpJ7J3u