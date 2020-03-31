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31 березня • оновлено в 13:34
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/ Життя столиці

У Києві серед нових хворих на коронавірус – медична працівниця

5.8т
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У Києві серед п'яти осіб, у яких за останню добу підтвердили коронавірус COVID-19, – четверо чоловіків віком від 45 до 49 років та одна 55-річна жінка – медична працівниця.

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Загалом у столиці України станом на ранок 31 березня було підтверджено 107 випадків зараження COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За минулу добу у Києві вірус вразив ще п'ятьох осіб. Станом на сьогодні киян, які мають підтверджений діагноз захворювання на коронавірус – 107 осіб. З лабораторно підтверджених випадків, що ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" захворіли четверо чоловіків віком від 45 до 49 років та одна жінка – медична працівниця – віком 55 років", – пояснив Кличко.

У Києві серед нових хворих на коронавірус – медична працівниця. Ілюстрація

У Києві серед нових хворих на коронавірус – медична працівниця. Ілюстрація

Він додав, що одна людина людина перебуває в Олександрівській клінічній лікарні, а ще четверо – у самоізоляції, вдома. Нові випадки коронавірусу зафіксували у: Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському та Шевченківському районах.

"Станом на сьогодні експрес-тестами у столиці перевірено 1900 осіб, лабораторно оброблено 813 зразків, ще на дослідженні у "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" – 218 зразків", – відзначив очільник столиці.

Кличко також сказав, що у Києві почали тестування усіх осіб із діагнозом "запалення легенів", адже у багатьох випадках ускладненням перенесення COVID-19 є саме ураження легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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