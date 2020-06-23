У Києві ресторанам і кафе дозволили приймати клієнтів у залах. Документ
У Києві ресторанам і кафе дозволили приймати клієнтів у залах. Ілюстрація
У Києві закладам громадського харчування дозволили приймати гостей всередині приміщень.
Про це йдеться в розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у редакції від 22 червня.
З 93 пункту розповідається про вимоги щодо роботи закладів громадського харчування. Зокрема, серед них є і правила роботи всередині приміщень.
Так, відвідувачам не можна буде заходити до закладу без супроводу працівника, зачиненими залишаться дитячі кімнати. Також заборонено проводити банкети, свята, майстер-класи, публічні події, в яких беруть участь понад 10 осіб, готувати їжу на відкритих кухнях, відкривати зони самообслуговування.
Діятимуть і інші правила безпеки, які стосуються наявності засобів індивідуального захисту, дотримання дистанції.
Документ, у якому йдеться про роботу закладів громадського харчування у Києві Скріншот
Документ, у якому йдеться про роботу закладів громадського харчування у Києві Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві станом на ранок 23 червня зафіксували 4429 випадків COVID-19.