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7 жовтня • оновлено в 17:53
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У Києві Путіна оригінально "привітали" з днем ​​народження

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У Києві під посольство Російської Федерації в Україні у понеділок, 7 жовтня, активісти прийшли "привітати" Володимира Путіна з днем народження.

Під час акції вони провели імпровізований Гаазький суд над лідером Кремля, передає Укрінформ.

Зокрема, учасник, переодягнений у костюм в'язня, свідчив про скоєні злочини в Грузії, Молдові, а також в Україні – на Донбасі та в Криму.

Люди принесли з собою прапори кримськотатарського народу і України, інших країн – Литви, Латвії, Естонії, Грузії.

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

Під посольством РФ у Києві "привітали" Путіна з днем ​​народження

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У Кремлі розповіли, як Путін відсвяткує день народження

Підтримати перформанс прийшов і колишній політв'язень Володимир Балух.

"У нас в родині ще з 2014 року є традиція: з якої б причини не зібралися на гуляння, завжди другий тост за упокій Володимира Володимировича, що він така гарна людина і скільки ще міг би зробити для світової спільноти, але упокій Господь його душу", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у день народження президента РФ Володимира Путіна йому в мережі бажали швидкого виходу на пенсію, проклинаючи його через пограбування Росії.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Київ
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Аууу! Рoгулье! Путин в посольстве не живет и не работает, а вы его поздравлять пришли))) В Москву приезжайте, мы вас тут с хлебом-солью ждем)) Мало никому не покажется)
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Кто о чем, а х0хлы Путина пятый год "судят")))) Ахахахах))) Нация клоунов))
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Иванов Дмитрий, не оскорбляйте клоунов.
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2
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Чем бы х..охло не тешилось, лишь бы не размножалось))))))
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