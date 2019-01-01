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Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

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У вівторок, 1 січня, в Києві проходить хода, присвячена 110-й річниці народження українського політичного діяча, одного з лідерів ОУН Степана Бандери.

Як повідомили на сторінці заходу у Facebook, початок ходи було заплановано о 18:00 в парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Дія буде тривати близько двох годин.

"Вшанувати його пам'ять, справу та ідеї щорічно виходять десятки тисяч українців у багатьох містах. Його слова і дії стали дороговказом борцям-послідовникам за свободу української держави", — підкреслили організатори маршу.

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Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

Скрін сторінки Facebook

"Сьогодні українці відновлюють історичну правду і справедливість про Степана Бандеру й Організацію українських націоналістів. Іменем вождя названі проспекти і вулиці, його життя вивчають мільйони людей у всьому світі", — додали в повідомленні в соцмережі.

Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

Скрін сторінки Facebook

Про те, як проходить марш, стежте онлайн на OBOZREVATEL.

18:00 — організатори ходи ("Свобода" і "Нацкорпус") вирішили пройти вулицями Києва різними колонами: від парку Шевченка і від оперного театру відповідно.

Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

strana.ua

17:55 — як повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook, цього року марш на честь дня народження Степана Бандери проходить без традиційних смолоскипів.

"Колона хлопців у шапках Дід Морозов, на чолі три Сніговики, українська різдвяна і патріотична музика. Бенгальські вогні навіть. Це якийсь інший формат і тільки форма, прапори Нацкорпусу, гучне вітання "Героям Слава!" "Смерть ворогам!" на честь Бандери нагадують, що на марші молодіжний націоналістичний рух", — написав він.

Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

strana.ua

Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

strana.ua

Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

strana.ua

Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

strana.ua

Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

strana.ua

17:50 — у парку зібралися понад 300 людей. На місці також присутні правоохоронці та представники ВО "Свобода" (одні із організаторов ходи).

Ілюстрація. Смолоскипна хода на честь Степана Бандери в Києві 1 січня 2018 року

Ілюстрація. Смолоскипна хода на честь Степана Бандери в Києві 1 січня 2018 року

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 110-та річниця з дня народження Степана Бандери є офіційним святом в Україні згідно з рішенням Верховної Ради від 18 грудня.

Раніше в Росії влаштували скандал через рішення повернути Бандері звання Героя України.

Читайте всі новини по темі "Факельні ходи на честь Степана Бандери" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Факельні ходи на честь Степана БандериНовини Києва та Київської області
Особа
Степан Бандера
Місце
УкраїнаКиїв
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Те, кто хоть немного изучал историю давно разделяют ОУН Мельника (сотрудничал с нацистами) и ОУН Бандеры (боролся против нацистов). Вот хорошее видео:https://youtu.be/O0pHs74Sbvw
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Слава Богдану Сташинскому! Благодаря ему Бандера был отправлен в пекло!
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Ти Юджин
Ти Юджин
Крымчанин Юрий, жалко что раньше этого питара не грохнули. или в польской тюрьме террориста не повесили.
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
марш свидомых педерастов всех мастей
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