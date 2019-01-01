Сніговики і ''Героям слава!'' У Києві проходить марш на честь Бандери. Всі подробиці

У вівторок, 1 січня, в Києві проходить хода, присвячена 110-й річниці народження українського політичного діяча, одного з лідерів ОУН Степана Бандери.

Як повідомили на сторінці заходу у Facebook, початок ходи було заплановано о 18:00 в парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Дія буде тривати близько двох годин.

"Вшанувати його пам'ять, справу та ідеї щорічно виходять десятки тисяч українців у багатьох містах. Його слова і дії стали дороговказом борцям-послідовникам за свободу української держави", — підкреслили організатори маршу.

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"Сьогодні українці відновлюють історичну правду і справедливість про Степана Бандеру й Організацію українських націоналістів. Іменем вождя названі проспекти і вулиці, його життя вивчають мільйони людей у всьому світі", — додали в повідомленні в соцмережі.

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Про те, як проходить марш, стежте онлайн на OBOZREVATEL.

18:00 — організатори ходи ("Свобода" і "Нацкорпус") вирішили пройти вулицями Києва різними колонами: від парку Шевченка і від оперного театру відповідно.

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17:55 — як повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook, цього року марш на честь дня народження Степана Бандери проходить без традиційних смолоскипів.

"Колона хлопців у шапках Дід Морозов, на чолі три Сніговики, українська різдвяна і патріотична музика. Бенгальські вогні навіть. Це якийсь інший формат і тільки форма, прапори Нацкорпусу, гучне вітання "Героям Слава!" "Смерть ворогам!" на честь Бандери нагадують, що на марші молодіжний націоналістичний рух", — написав він.

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17:50 — у парку зібралися понад 300 людей. На місці також присутні правоохоронці та представники ВО "Свобода" (одні із організаторов ходи).

Ілюстрація. Смолоскипна хода на честь Степана Бандери в Києві 1 січня 2018 року ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 110-та річниця з дня народження Степана Бандери є офіційним святом в Україні згідно з рішенням Верховної Ради від 18 грудня.

Раніше в Росії влаштували скандал через рішення повернути Бандері звання Героя України.