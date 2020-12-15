У Києві проїзд у маршрутках може подорожчати до 12 гривень

У Києві на початку 2021 року вартість проїзду в маршрутках може зрости до 12 гривень.

Як розповів під час брифінгу директор "Трансгруп" Володимир Назаренко, ціни щодо конкретних маршрутів перевізники затверджуватимуть після завершення січневого локдауну.

У коментарі OBOZREVATEL він пояснив, що подальше підвищення може залежати від декількох факторів. Зокрема, перевізники взяли на себе зобов'язання купувати новий рухомий склад.

"Ми (перевізники – Ред.) написали листи до Мінінфраструктури, але нам дали відмову щодо відтермінування з купівлі нового рухомого складу. Якщо не досягнемо ніякого взаємопорозуміння, то тоді ми будемо обговорювати питання щодо підвищення цін за проїзд", – зазначив Назаренко.

Він нагадав, що в Києві продовжують впроваджувати систему єдиного електронного квитка. Водночас перевізники повинні встановити відповідне обладнання за свій рахунок.

"Щоб обладнати один автобус, потрібно близько 60 тисяч гривень. Це теж питання дуже серйозне", – резюмував Назаренко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві з 12 грудня на одну гривню подорожчає вартість проїзду в маршрутках №442 і №442-д.