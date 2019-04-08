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У Києві повністю відмовляться від жетонів у метро: названо дату

1.1тЧитати матеріал російською

Київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів із 31 жовтня 2019 року. З цього дня діятимуть лише електронні способи оплати проїзду.

Пасажири зможуть використовувати єдиний електронний квиток, проїзні, так звану зелену карту метро або одноразові QR-коди. Про це повідомили на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Хто платить карткою метро — економить, бо при поповненні на 50 поїздок кожна коштує 6,5 гривень (замість 8. — Ред.). Хто використовує інші карти — теж економить, і час, і гроші", — зазначили у прес-службі метрополітену.

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Нагадаємо, що також у Київському метрополітені незабаром можуть з'явитися нові правила проїзду і поведінки пасажирів. Наприклад, на станціях і у вагонах не можна буде грати на музичних інструментах, співати, жебракувати.

Одноразовий квиток

Одноразовий квиток

КМДА

Як писав OBOZREVATEL, у лютому у Києві вкотре заявили про запуск єдиного електронного квитка у громадському транспорті. Їх почали продавати на кількох станціях метрополітену.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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