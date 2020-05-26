Головна Новини
26 травня • оновлено в 12:49
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві посеред вулиці утворився "фонтан": усе затягнуло парою. Відео

2.2т
Читати матеріал російською

У Києві у вівторок, 26 травня, трапився черговий прорив труби з водою, у результаті чого посеред вулиці утворився "фонтан", усе навколо затягнуло парою.

Інцидент відбувся неподалік від станції метро "Деміївська" у Голосіївському районі столиці. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Черговий фонтан із труби влаштували на "радість" киянам", – йдеться у дописі.

У Києві посеред вулиці утворився "фонтан"

У Києві посеред вулиці утворився "фонтан"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва 20 травня прорвало трубу з водою, внаслідок чого утворився справжній великий "гейзер". Інцидент трапився на вулиці Леваневського.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги