У Києві попрощались із загиблим на Донбасі Героєм: емоційні фото

У Києві в центрі культури та мистецтв Служби безпеки України попрощалися з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим, який загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі.

У церемонії взяли участь тисячі людей. Про це написала пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Шану Герою віддало й керівництво СБУ, сотні його бойових побратимів та колег. Також президент України Володимир Зеленський передав траурний вінок.

У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм СБУ

"Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття родинам загиблих героїв", – сказав голова СБУ Іван Баканов.

У Києві попрощалися з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим СБУ

Він загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі СБУ

У Києві попрощалися з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим СБУ

Він загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Два українські воїни загинули під час виконання бойового завдання, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях 1 грудня на Донбасі.

Бійцями виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" на ім'я Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

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