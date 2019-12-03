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3 грудня • оновлено в 14:09
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У Києві попрощались із загиблим на Донбасі Героєм: емоційні фото

1.1т
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У Києві в центрі культури та мистецтв Служби безпеки України попрощалися з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим, який загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі.

У церемонії взяли участь тисячі людей. Про це написала пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Шану Герою віддало й керівництво СБУ, сотні його бойових побратимів та колег. Також президент України Володимир Зеленський передав траурний вінок.

У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм

У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм

СБУ

"Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття родинам загиблих героїв", – сказав голова СБУ Іван Баканов.

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У Києві попрощалися з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим

У Києві попрощалися з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим

СБУ

Він загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі

Він загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі

СБУ

У Києві попрощалися з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим

У Києві попрощалися з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим

СБУ

Він загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі

Він загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Донбас Служба безпеки України
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Админы. Вы можете хоть эту статью оградить от скота одичалого с росеи?
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фил филька
фил филька
пошучу ка в стиле штефана: "а что в киев кобзон приехал?"))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
фил филька, не. Кобзон это чисто на паРРаше исполняет куплеты. Также плетет лапти.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
фил филька, ротару!))
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