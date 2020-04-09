У Києві у п'ятницю, 10 квітня, похолодає, очікується сильний вітер та невеликий дощ.

Такий прогноз погоди дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, такі зміни очікуються загалом на території всієї України.

"У Києві 10 квітня температура повітря знизиться до денних +11...+12 градусів. Проти теперішніх +20 – це буде відчутно. Ще й очікується сильний вітер, який посилить відчуття холоду", – написала Діденко.

У Києві різко зміниться погода. Ілюстрація

Синоптикиня відзначила, що невеликий дощ у столиці України ймовірний вночі та вранці, а вдень знову буде суха погода.

Погода у Києві 10 квітня Facebook/Наталія Діденко

Погода у Києві 10 квітня Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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