У Києві погіршилася ситуація з COVID-19: школи підуть на канікули раніше

У Києві через COVID-19 на карантин закрили дев'ять шкіл. Навчальним закладам рекомендовано почати осінні канікули з 21 жовтня.

Про це на брифінгу в понеділок, 19 жовтня, повідомив мер Києва Віталій Кличко, вказавши на негативну динаміку поширення коронавірусу в школах. Усього заразилися 605 школярів і 485 педагогів.

"Нагадаю, що місто рекомендує школам почати осінні канікули трохи раніше, ніж зазвичай – з 21 жовтня. Це, на думку фахівців, дозволить дещо знизити рівень захворюваності серед учнів і педагогів. Тому динаміка поширення вірусу в навчальних закладах – на жаль, негативна", – зазначив він.

Кличко пояснив, що дев'ять шкіл закрили через випадки захворювання серед вчителів: по три школи в Печерському та Оболонському районах і по одній – у Подільському, Дарницькому і Святошинському районах.

"Збільшилася і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 621 клас у 189 школах", – додав він.

"У дитячих садах теж спостерігається зростання захворюваності. Через коронавірус тимчасово закриті 92 групи в 79 садах. Два садки закриті на карантин. А два – вже відновили свою роботу після карантину. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 52%", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ще майже 400 осіб заразилися COVID-19.