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16 вересня • оновлено в 11:20
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У Києві почнуться похолодання і затяжні дощі: названо дату

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У Києві з 17 вересня почнеться поступове похолодання, яке супроводжуватиметься незначними опадами.

У понеділок температура буде найвищою, до +22, проте водночас, згідно із прогнозом Укргідрометцентру, очікуються пориви вітру до 12 метрів за секунду.

У вівторок вночі температура впаде до +8, а вдень очікується +15... +17 градусів. Із 19 вересня буде ще прохолодніше, всього до +15, до того ж почнуться дощі.

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Укргідрометцентр

У ніч на четвер синоптики пообіцяли лише +5... +7, удень – до +14, у той же час опади не припиняться. У п'ятницю погода буде аналогічною.

Як писав OBOZREVATEL, в Україну в понеділок, 16 вересня, прийшла прохолода. На заході країни можливі дощі. У центрі сухо і +20... +22.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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