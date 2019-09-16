У Києві почнуться похолодання і затяжні дощі: названо дату

У Києві з 17 вересня почнеться поступове похолодання, яке супроводжуватиметься незначними опадами.

У понеділок температура буде найвищою, до +22, проте водночас, згідно із прогнозом Укргідрометцентру, очікуються пориви вітру до 12 метрів за секунду.

У вівторок вночі температура впаде до +8, а вдень очікується +15... +17 градусів. Із 19 вересня буде ще прохолодніше, всього до +15, до того ж почнуться дощі.

Погода у Київській області 18 вересня Укргідрометцентр

У ніч на четвер синоптики пообіцяли лише +5... +7, удень – до +14, у той же час опади не припиняться. У п'ятницю погода буде аналогічною.

Як писав OBOZREVATEL, в Україну в понеділок, 16 вересня, прийшла прохолода. На заході країни можливі дощі. У центрі сухо і +20... +22.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!