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У Києві почнеться потепління: синоптики озвучили дату

1.6тЧитати матеріал російською

Після кількох дощових днів у Києві з 20 березня припиняться опади. Денна температура повітря складе +10, буде хмарно.

Аналогічна погода очікується і в четвер. Вночі 21 березня синоптики Укргідрометцентру прогнозують заморозки, вдень +10 і мінливу хмарність. Справжнє ж потепління почнеться із п'ятниці.

Вночі 22 березня буде ще прохолодно, до +5, а ось вдень повітря прогріється до +13. Опади не прогнозуються.

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На вихідних киян теж чекає хороша погода. У суботу температура складе +13 градусів, буде сонячно і сухо. У неділю погода порадує теплом до +13 і відсутністю дощу.

Погода 23 березня

Погода 23 березня

Укргідрометцентр

В інших областях України до 21 березня включно будуть нічні заморозки, а з 22-го теж почнеться потепління. Найвища температура прогнозується в неділю на заході країни. У Закарпатській області термометри покажуть +16, буде сонячно і без опадів.

Як писав OBOZREVATEL, 20 лютого в Україні будуть температурні гойдалки. Очікується падіння атмосферного тиску і переміщення вологого і більш теплого повітря із Західної Європи, тому в більшості областей температура підвищиться, але буде хмарно.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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