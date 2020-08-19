У Києві почався фінальний етап встановлення найбільшого прапора України

У Києві почався фінальний етап встановлення флагштока для головного прапора України.

Як повідомив у своєму Telegram мер столиці Віталій Кличко, замайоріє він напередодні Дня державного прапора та буде найбільшим у країні.

Також очільник столиці опублікував фото встановлюваного флагштоку на тлі нічного Києва.

Нагадаємо, День державного прапора відзначається в Україні щорічно 23 серпня. Свято було засноване в 2004 році указом другого президента України Леоніда Кучми. Цього дня в Києві та у всіх українських містах відбуваються офіційні підняття прапорів, традиційні флешмоби, концерти і спортивні змагання.

Встановлення флагштока у Києві – на фінальному етапі. Telegram Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін визначився із планом святкування 29 річниці Незалежності України, яку відзначатимуть 24 серпня, зокрема і в Києві. Обов'язковою умовою під час проведення заходів буде дотримання протиепідемічних вимог та норм.

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