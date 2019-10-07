У Києві випав перший сніг: у мережі опублікували відео

У Києві в понеділок, 7 жовтня, випав перший сніг.

Відповідний ролик розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, пізніше відео опублікували й інші користувачі мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну, що гоу на перевзування? Київ, 07.10.2019", – йдеться в дописі.

У Києві пішов перший сніг

У коментарях користувачі почали цікавитися, де саме почало сніжити. Їм відповіли, що опади випали в Дарницькому районі.

"Це в якому районі?", "Який район?", "У Дарницькому", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря випав перший сніг. Метеоявище помітили на горі Піп-Іван. А пізніше в Карпатах гірськолижні курорти Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипець засипало товстим шаром снігу.

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