Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 18:15
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві випав перший сніг: у мережі опублікували відео

40.3т Читати матеріал російською

У Києві в понеділок, 7 жовтня, випав перший сніг.

Відповідний ролик розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, пізніше відео опублікували й інші користувачі мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну, що гоу на перевзування? Київ, 07.10.2019", – йдеться в дописі.

У Києві пішов перший сніг

У Києві пішов перший сніг

У коментарях користувачі почали цікавитися, де саме почало сніжити. Їм відповіли, що опади випали в Дарницькому районі.

Новини
Не в Карпатах: в Україні випав вересневий сніг. Фото

"Це в якому районі?", "Який район?", "У Дарницькому", – написали вони.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря випав перший сніг. Метеоявище помітили на горі Піп-Іван. А пізніше в Карпатах гірськолижні курорти Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипець засипало товстим шаром снігу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
21
3
Смішно
39
Цікаво
9
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Раненько
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
васильевич василий
васильевич василий
Прикрути
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Pavlov Dmitry, атакував північними морозами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel